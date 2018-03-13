Минобороны РФ получило первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М

Министерству обороны России передан первый модернизированный серийный транспортный самолет Ил-76МД-М. С таким заявлением выступил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

По его словам, в настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

«Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием», - рассказал Рогозин.

Кроме того, Ил-76МД-М имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующим всем необходимым требованиям, а также правилам полетов как на зарубежных воздушных трассах, так и на российских. Также было заменено бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства связи и обороны.

«Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне», - подчеркнул Рогозин.

Также известно, что при модернизации Ил-76МД-М были применены взаимозаменяемые детали с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, а также с топливозаправщиком Ил-78М-90А. Производство этих моделей проходит в Ульяновске. В результате модернизации, срок службы самолета увеличился на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском 20 июня состоялись испытания модернизированной версии военного транспортного самолета Ил-76МД-М.