Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Минобороны РФ получило первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М

Наталия Майорова
10:06 13.03.2018
В настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Минобороны РФ получило первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Министерству обороны России передан первый модернизированный серийный транспортный самолет Ил-76МД-М. С таким заявлением выступил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

По его словам, в настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

«Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием», - рассказал Рогозин.

Кроме того, Ил-76МД-М имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующим всем необходимым требованиям, а также правилам полетов как на зарубежных воздушных трассах, так и на российских. Также было заменено бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства связи и обороны. 

«Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне», - подчеркнул Рогозин.

Также известно, что при модернизации Ил-76МД-М были применены взаимозаменяемые детали с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, а также с топливозаправщиком Ил-78М-90А. Производство этих моделей проходит в Ульяновске. В результате модернизации, срок службы самолета увеличился на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском 20 июня состоялись испытания модернизированной версии военного транспортного самолета Ил-76МД-М.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Умер Олег Табаков
Дата12.03.2018, 16:21
Умер Олег Табаков
Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» вышел в первый морской поход
Дата13.03.2018, 07:00
Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» вышел в первый морской поход
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Дата12.03.2018, 15:52
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
Дата12.03.2018, 05:51
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
11:20 ОПК
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
10:20 В стране и мире
В Великобритании придумали «заклинание» против РФ
08:54 В стране и мире
Госдеп заявил о готовности бороться с Россией за газовый рынок Европы
07:08 В стране и мире
«Арктическое вторжение» ожидается в Москве
06:46 В стране и мире
Видео
Лидер британских лейбористов призвал к диалогу с Россией
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.