Роскосмос планирует запустить аппараты для продления ресурса спутников

Дочерняя компания Центра Хруничева International Launch Services (ILS) и британская компания Effective Space заявили о намерении заключить контракт на запуск двух сервисных космических аппаратов (КА) SPACE DRONE компании Effective Space.

Космические беспилотники позволят дозаправлять спутники, почти израсходовавшие топливо, что увеличит их ресурс.

«В дальнейшем предусмотрено наращивание орбитальной группировки путем выведения на орбиту до шести космических аппаратов SPACE DRONE в год. На следующих этапах планируются запуски КА SPACE DRONE для обслуживания низкоорбитальных спутников, для активного сбора космического мусора и выполнения других логистических задач в космосе», - говорится в сообщении Госкопорации Роскосмос.

В нем также отмечено, что благодаря привлекательным экономическим условиям, на современном рынке значительно возрастает спрос на продление сроков эксплуатации существующих космических ресурсов.

Ранее сообщалось, что компании Effective Space удалось заключить первый контракт с неназванным оператором связи.

Всего начиная с первого запуска коммерческого спутника (КА Astra 1F) в 1996 году и до сегодняшнего дня в рамках контрактов, заключенных ILS, состоялось уже 96 запусков РН «Протон-М».