Роботы начнут следить за пожарной обстановкой в броневиках «Тайфун»

Бронеавтомобили семейства «Тайфун-К» получат автоматические установки пожаротушения, которые будут следить за возможными возгораниями в отсеках машины и тут же локализовать их, сообщил портал Уралвагонзавода.

«Пожарные установки прошли испытания в реальных боевых условиях и рекомендованы Минобороны для комплектования серийных броневиков», - говорится в сообщении.

Уточняется, что противопожарные «роботы» смогут самостоятельно устранять возгорания, не отвлекая экипаж машины от выполнения боевых задач.

Броневик «Тайфун-К» построен на базе оригинального шасси КамАЗа с колесной формулой 6х6. Может перевозить до 16 человек в модуле для транспортировки личного состава к месту проведения боев. Максимальная скорость доходит до 80 км/ч.

Бронекапсула выдерживает подрыв мощных осколочно-фугасных снарядов.

Машина имеет гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, новейшие двигатели и бортовую информационную систему.