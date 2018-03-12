Сутками может летать: в Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой

Российские военные получили боевые лазеры, которые могут уничтожить противника за считанные доли секунды. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил Юрий Борисов.

Замминистра обороны подробно рассказал о новейших видах вооружений, про которые в послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин. В военном ведомстве сообщили, что передовые ракеты «Сармат» заменят самые тяжелые баллистические комплексы «Воевода».

Рассказал Борисов и о новейшей крылатой ракете, которая имеет ядерную энергетическую установку.

«Уникальность этой ракеты в том, что она летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение. Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать. В этом еще одна ее уникальность», - сказал он.

По его словам, это пионерская разработка, о подобных работах за рубежом ничего не известно.

«Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью», - добавил генерал.

В Минобороны раскрыли и некоторые подробности о гиперзвуковом комплексе «Кинжал». Это высокоточное оружие способно маневрировать на сверхвысоких скоростях и преодолевая любую систему ПРО, уничтожать не только стационарные, но и движущиеся цели, в том числе авианосцы.