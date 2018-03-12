США пытались сорвать подписание контракта на поставку Су-35 Индонезии - Кожин

США пытались сорвать контракт на поставку российских истребителей Су-35 Индонезии, сообщил Кожин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам», - подчеркнул помощник президента РФ.

По словам Кожина, контракт на поставку самолетов подготавливался в течение двух лет, что связано с совершенствованием законодательства в Индонезии. При этом, когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось.

Кожин подчеркнул, что несмотря на это, контракт подписан и Россия приступает к его исполнению.