В Минобороны РФ заключили контракт на серийное производство стратегического комплекса «Авангард»

В Министерстве обороны России сообщили о заключении контракта на серийное производство стратегического ракетного комплекса «Авангард».

Как сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов, данная система уже прошла все необходимые испытания.

«Система "Авангард" хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Это никакой не блеф, а реальные вещи. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем», - цитирует слова Борисова газета «Красная звезда».

Ранее военно-дипломатический источник уже сообщал о том, что стратегический комплекс «Авангард» запущен в серийное производство.