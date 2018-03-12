В Минобороны РФ рассказали об особенностях новых систем подводного оружия

Заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал о некоторых особенностях новых систем отечественного оружия.

По его словам, одной из основных особенностей подводного оружия является наличие энергетической установки. Борисов отметил, что именно благодаря ей появились новые возможности у этого оружия, в частности - возможность нырять на глубины свыше тысячи метров, а также маневрировать в процессе движения к поставленной цели.

«Практически это автономное средство. Оно не требует никакой коррекции, т.е. гироскопия, система наведения позволяют ей с достаточно высокой точностью, быстро, «без улик» подойти к объекту поражения», - рассказал он.

Кроме того, Борисов подчеркнул, что в настоящий момент нет таких средств, которые могут остановить это оружие.

«Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие. Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства», - цитирует слова Борисова газета «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ вскоре приступят к утилизации межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (на Западе известны под названием «Сатана»). Им на смену придут МБР «Сармат».