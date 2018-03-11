Система «Кинжал» в действии: новые кадры

Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» поставлен на боевое дежурство на аэродромы Южного военного округа с декабря 2017 года, где отрабатываются принципы его боевого применения.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию рассказал, что данная ракета, преодолевая все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, способна на гиперзвуковой скорости поражать наземные и надводные объекты на расстоянии до 2000 километров.

Уникальные летно-технические характеристики нового комплекса позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в десять раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

Наличие комплекса «Кинжал» существенно расширяет возможности ВКС РФ по реагированию на возможную агрессию в отношении России и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий.

Ранее были опубликованы кадры того, как экипаж истребителя МиГ-31 успешно поразил цель гиперзвуковой ракетой высокоточного авиационного комплекса «Кинжал».