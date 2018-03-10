Экипировку «Ратник» дополнили многофункциональным ножом

Российская боевая экипировка «Ратник» получит новый многофункциональный нож к концу 2018 года, заявил в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Андрей Романюта.

По его словам, нож сможет выполнять функции некоторых инструментов, к примеру отверток.

«Многофункциональный нож, который сейчас в экипировке "Ратник", в принципе свои задачи выполняет, но есть просьбы расширить его функционал. Например, не было предусмотрено откручивание болтов… Думаю, что за 2018 год мы разберемся, каким он должен быть», - пояснил Романюта.

В 2017 году начались поставки поставки экипировки второго поколения «Ратник», комплект которой объединяет современное вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около 10 различных подсистем.

В настоящее время продолжается разработка экипировки «Ратник-3» третьего поколения. Она будет оборудована шлемом с интегрированной системой управления, противоминной обувью и боевым экзоскелетом.