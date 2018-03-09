Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом

Ни одна современная армия сейчас не обходится без беспилотников. Небесные дроны могут часами вести разведку, корректировать огонь артиллерии и авиации - противнику не скрыться от «всевидящего ока» даже ночью и в непогоду.

После сборки каждая модель многофункционального беспилотного комплекса «Орлан» отправляются на испытательный полигон под Петербургом. Во время трехчасового полета проверяется работа всех систем – от инфракрасной камеры до модулей позиционирования. Оператор комплекса может управлять им даже в сотне километров от стартовой площадки. «Орлан» способен подниматься на высоту в 7 километров и летать больше 10 часов.

В их производстве хватает секретов, ведь они кардинально отличаются от гражданских моделей. «Орланы» могут не только вести разведку с воздуха, но и уничтожать радиоэлектронику противника, «глушить» связь или наоборот обеспечивать ее по защищенному от перехвата каналу.

Всего же за все время работы предприятие выпустило больше тысячи беспилотных комплексов «Орлан-10». Сейчас на вооружении нашей армии 11 модификаций таких самолетов, но разработчики не останавливаются на достигнутом. Уже идут испытания перспективного боевого квадрокоптера – радиус действия у него поменьше, зато он куда мобильнее. Самое главное его преимущество – он практически бесшумен, что весьма важно для разведки.

«За ними уже настоящее. Мы уже работаем и подтверждена эффективность этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики. Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены теми свойствами и теми качествами, которые мы демонстрируем», – рассказывает главный конструктор БЛА «Орлан» Роман Иванов.

Оперативная разведка, корректировка огня авиации и артиллерии, радиоэлектронная борьба – все это было бы невозможно без легких, многофункциональных и практически невидимых беспилотных летательных аппаратов. И петербургские инженеры уже работают на перспективу.