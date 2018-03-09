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Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом

Павел Кутаренко
09:40 09.03.2018
«Орланы» могут не только вести разведку с воздуха, но и уничтожать радиоэлектронику противника, «глушить» связь или наоборот обеспечивать ее по защищенному от перехвата каналу.

Ни одна современная армия сейчас не обходится без беспилотников. Небесные дроны могут часами вести разведку, корректировать огонь артиллерии и авиации - противнику не скрыться от «всевидящего ока» даже ночью и в непогоду.

После сборки каждая модель многофункционального беспилотного комплекса «Орлан» отправляются на испытательный полигон под Петербургом. Во время трехчасового полета проверяется работа всех систем – от инфракрасной камеры до модулей позиционирования. Оператор комплекса может управлять им даже в сотне километров от стартовой площадки. «Орлан» способен подниматься на высоту в 7 километров и летать больше 10 часов.

В их производстве хватает секретов, ведь они кардинально отличаются от гражданских моделей. «Орланы» могут не только вести разведку с воздуха, но и уничтожать радиоэлектронику противника, «глушить» связь или наоборот обеспечивать ее по защищенному от перехвата каналу.

Всего же за все время работы предприятие выпустило больше тысячи беспилотных комплексов «Орлан-10». Сейчас на вооружении нашей армии 11 модификаций таких самолетов, но разработчики не останавливаются на достигнутом. Уже идут испытания перспективного боевого квадрокоптера – радиус действия у него поменьше, зато он куда мобильнее. Самое главное его преимущество – он практически бесшумен, что весьма важно для разведки.

«За ними уже настоящее. Мы уже работаем и подтверждена эффективность этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики. Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены теми свойствами и теми качествами, которые мы демонстрируем», – рассказывает главный конструктор БЛА «Орлан» Роман Иванов.

Оперативная разведка, корректировка огня авиации и артиллерии, радиоэлектронная борьба – все это было бы невозможно без легких, многофункциональных и практически невидимых беспилотных летательных аппаратов. И петербургские инженеры уже работают на перспективу.

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