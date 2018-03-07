Переправа для ядерных ракет: как наводят самый грузоподъемный понтонный мост в мире

Чтобы навести самый грузоподъемный понтонный мост в мире ПП-2005М, военные инженеры подрывают лед.

Это необходимо потому, что понтонная переправа должна наводиться на водную поверхность, но никак не на тонкий лед.

Стоит подчеркнуть, что даже толстый лед может не выдержать тяжелую технику.

После ряда подготовительных действий, на сборку секций понтонного моста уходит около часа.

Впервые ПГРК «Ярс» переправили с помощью понтонной переправы через Волгу в октябре 2016 года.

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