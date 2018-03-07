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Как выполняется гособоронзаказ: кадры с предприятия, где создается «Сармат»

Вадим Синицын
21:55 07.03.2018
Ракета РС-28 «Сармат», представленная Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию, производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Оборонное ведомство осуществляет контроль над научным и производственно-технологическим циклом создания новой военной техники. Вся информация о ходе выполнения гособоронзаказа собирается и анализируется в Национальном центре управления обороной. В его залы выводятся изображения с промышленных цехов, где создаются новые образцы оружия, о которых говорил российский лидер.

Дежурные смены в прямом эфире отслеживают процесс поставки, разгрузки и сборки узлов и агрегатов, анализируют темпы сборки, и в случае малейшей задержки принимают управленческие меры. Офицеры Национального центра могут в любое время дня и ночи запросить у предприятия актуальные данные об объемах выполненных работ, наличию необходимых комплектующих и возникших проблемах. Такой подход ручного управления многократно оправдал себя за последние пять лет, когда процент выполнения гособоронзаказа впервые в истории приблизился к 100 процентам.

По словам первого заместителя генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова, ракета РС-28 «Сармат» является принципиально новой и ее создание ведется под непосредственным контролем Министерства обороны и госкорпорации Роскосмос.

«С 2013 года началась масштабная и техперевооружение предприятия. Мы практически поменяли весь парк оборудования, были созданы новые цеха, новые технологические возможности», - рассказал Гаврилов.

Стартовая масса изделия - более 200 тонн, а забрасываемый вес - до 10 тонн. «Сармат» должен прийти на смене комплексу «Воевода».

Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет наносить удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых средств ПРО.

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