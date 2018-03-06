Путин ознакомился с продукцией «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Сегодня президент России Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Глава государства осмотрел главное промышленное предприятие региона и пообщался с молодыми сотрудниками, участниками проходившего там Всероссийского форума рабочей молодежи.

«Все современные виды вооружения, которые у нас разработаны и поступают на вооружение - это результат работы наших ученых, конструкторов, инженеров. Если обратили внимание, я сказал талантливых рабочих, которые увлечены своим делом, которые из в год в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов», - сказал глава государства.

На форуме Путин ответил на вопросы инженеров, ученых, аспирантов, студентов. Кто-то из присутствующих уже работает, кто-то еще думает над выбором профессии.

«Сейчас все больше девушек выбирают мужские профессии, идут в сварщики, механики, инженеры, а мужчины комфортно себя чувствуют поварами и стилистами. Как вы к этому относитесь?», - спрашивает инженер-конструктор Анна Чекалина главу РФ.

«Во-первых, это штамп в общественном сознании, это просто штамп. Очень часто было, что женщины на железной дороге работали, костыли забивал, кувалдой махали. Знаете, самое главное, чтобы по душе было. Если по душе, то человек будет добиваться результатов. А в конечном итоге, это самое главное», - ответил Путин.

«Уралвагонзавод» создавался исключительно как оборонное предприятие, но в последние годы активно осваивает смежные специальности. На выставке, которую подготовили для президента, не было представлено ни одного танка или БМП, только гражданская продукция: тягачи, современные вагоны и даже трамвай.

Путин подчеркнул, что российской экономике, которая активно развивается в последние годы, нужны новые кадры. В ближайшее время государство планирует внедрить систему «прикладного бакалавриата», а также программу «Билет в будущее» для профориентации школьников.