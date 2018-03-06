Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин ознакомился с продукцией «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Денис Шурыгин
20:59 06.03.2018
Глава государства в ходе Всероссийского форума рабочей молодежи ответил на вопросы инженеров и студентов.

Сегодня президент России Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Глава государства осмотрел главное промышленное предприятие региона и пообщался с молодыми сотрудниками, участниками проходившего там Всероссийского форума рабочей молодежи.

«Все современные виды вооружения, которые у нас разработаны и поступают на вооружение - это результат работы наших ученых, конструкторов, инженеров. Если обратили внимание, я сказал   талантливых рабочих, которые увлечены своим делом, которые из в год в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов», - сказал глава государства.

На форуме Путин ответил на вопросы инженеров, ученых, аспирантов, студентов. Кто-то из присутствующих уже работает, кто-то еще думает над выбором профессии.

«Сейчас все больше девушек выбирают мужские профессии, идут в сварщики, механики, инженеры, а мужчины комфортно себя чувствуют поварами и стилистами. Как вы к этому относитесь?», - спрашивает инженер-конструктор Анна Чекалина главу РФ.

«Во-первых, это штамп в общественном сознании, это просто штамп. Очень часто было, что женщины на железной дороге работали, костыли забивал, кувалдой махали. Знаете, самое главное, чтобы по душе было. Если по душе, то человек будет добиваться результатов. А в конечном итоге, это самое главное», - ответил Путин.

«Уралвагонзавод» создавался исключительно как оборонное предприятие, но в последние годы активно осваивает смежные специальности. На выставке, которую подготовили для президента, не было представлено ни одного танка или БМП, только гражданская продукция: тягачи, современные вагоны и даже трамвай.

Путин подчеркнул, что российской экономике, которая активно развивается в последние годы, нужны новые кадры. В ближайшее время государство планирует внедрить систему «прикладного бакалавриата», а также программу «Билет в будущее» для профориентации школьников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
«Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Дата06.03.2018, 17:17
«Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Высокоточное оружие будущего: как защитит страну орбитальная спутниковая группировка
Дата06.03.2018, 17:30
Высокоточное оружие будущего: как защитит страну орбитальная спутниковая группировка
100 дней до ЧМ-2018: как идет подготовка к главному спортивному событию года
Дата06.03.2018, 06:58
100 дней до ЧМ-2018: как идет подготовка к главному спортивному событию года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Путин ознакомился с продукцией «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Дата06.03.2018, 20:59
Путин ознакомился с продукцией «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
Полет «ночных ведьм»: почему немцы в панике убегали, завидев в небе 17-летних летчиц
Дата05.03.2018, 17:33
Полет «ночных ведьм»: почему немцы в панике убегали, завидев в небе 17-летних летчиц
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
23:30 Армия
Видео
Боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске и Центр по примирению
22:20 Армия
Видео
При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора
21:16 В стране и мире
В Национальной разведке США признали, что Россия успешно справляется с санкциями
15:13 В стране и мире
Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
14:16 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГИЛ* в Махачкале
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Крымской обсерватории вернут к жизни уникальный советский телескоп Видео
В Крымской обсерватории вернут к жизни уникальный советский телескоп
Опубликована расшифровка переговоров пилотов перед падением Ан-148 Видео
Опубликована расшифровка переговоров пилотов перед падением Ан-148
«Калашников» начнет выпуск пистолета Лебедева для замены легендарного Макарова Видео
«Калашников» начнет выпуск пистолета Лебедева для замены легендарного Макарова
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео Видео
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.