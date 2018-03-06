Для российской армии начнется производство четырех новых бронемашин

Корпорация «Уралвагонзавод» начнет поставку на производство и поставки в войска четырех видов бронемашин. Соответствующая информация содержится в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том числе посетит «Уралвагонзавод».

В сообщении говорится, что речь идет о танке Т-90М «Прорыв-3», боевой машине поддержки танков БМПТ, танке Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

Также в сообщении подчеркнуто, что на завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по трем изделиям на базе платформы «Армата» и трем изделиям межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

«Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад", - отмечается в справке», - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что в текущем году УВЗ планирует увеличить производство всех видов грузовых вагонов примерно на 13%, до более чем 17 тысяч единиц.