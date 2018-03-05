Путин назвал объем зарубежных поставок вооружений и военной техники

Россия подтверждает свой статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов", - сказал он.

Президент поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий оборонного комплекса и всех, кто работает в сфере ВТС, за достигнутые результаты.

По его мнению, это несомненный успех в условиях жестких неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия.