Путин назвал объем зарубежных поставок вооружений и военной техники
Объем по линии ВТС в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА новости
Россия подтверждает свой статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
«Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов", - сказал он.
Президент поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий оборонного комплекса и всех, кто работает в сфере ВТС, за достигнутые результаты.
По его мнению, это несомненный успех в условиях жестких неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия.