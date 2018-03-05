С двигателем ПД-35 мы хотим обогнать Запад - разработчик

Система автоматического управления перспективного двигателя ПД-35 может оказаться лучше западных аналогов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора пермского АО «ОДК-СТАР» Сергея Остапенко.

«Если с системой управления ПД-14 мы догоняем Запад, то с ПД-35 мы хотим Запад обогнать. К системе заявлены крайне высокие требования по характеристикам», - сказал он журналистам.

По его словам, при научно-исследовательских работах предстоит отработать 17 критических технологий. Их окончание запланировано на 2023 год.

«Если получится, у нас будет система управления, опережающая западные аналоги. Там очень сложные вопросы технического плана - высокие температуры, элементная база, исполнительные механизмы, пары трения, резинотехнические изделия, металлургия», - отметил Остапенко.

Ранее сообщалось, что при производстве ПД-35 разработчики применят 3D-технологии.

«Крупногабаритные и сложнофасонные корпусные детали двигателя будут изготовлены с применением аддитивных технологий», - сообщили в ОДК.

Напомним, перспективный авиадвигатель тягой около 35 тонн планируется устанавливать на разрабатываемый в Шанхае российско-китайский широкофюзеляжный пассажирский лайнер и самолеты военно-транспортной авиации.

В будущем на базе ПД-35 могут создать семейство авиадвигателей различной тяги, вплоть до 50 тонн на взлете.