Ужас океанских глубин: на что способны подводные боевые роботы России

Отечественные подводные беспилотники способны перемещаться на больших глубинах со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Благодаря энергетической установке новые подводные роботы могут действовать на практически неограниченной дальности. Они могут быть оснащены как обычными, так и специальными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Беспилотными летательными аппаратами уже никого не удивишь, существует и бронетехника, способная передвигаться по полю боя и вести огонь без «человеческого фактора» - экипажа боевой машины. «Диковинкой» до послания Владимира Путина Федеральному собранию считались подводные боевые роботы.

Правда, еще пару лет, напоминает еженедельник «Звезда» назад американские СМИ разразились целым рядом статей на эту тему. Мол, русские создают беспилотную субмарину с мощной современной энергетической установкой, способную ядерными же боеприпасами мощностью в десятки мегатонн уничтожать базы стратегических подводных лодок США и другие важные объекты на побережье.

Но «сенсация» имела небольшую неточность: мы не разрабатываем подобное оружие. Оно существует. Причем уже давно. В России этот проект известен под названием «Статус-6». При этом в России ведутся активные работы и по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами.

Как сообщалось в открытой прессе, первая АПЛ пятого поколения с боевыми роботами на борту была заложена на Северодвинском судостроительном «Севмаше» еще несколько лет назад. Новые подлодки получат более широкие возможности применения как традиционных вооружений - торпед, крылатых и баллистических ракет, так и мини-подлодок, которые будут выполнять самостоятельные задачи, получив команду с лодки или воздушного пункта управления. Читать далее...