Эксперт рассказал о преимуществах создаваемого в РФ колесного танка

Эксперт по бронетанковой технике, полковник запаса Сергей Суворов в комментарии сайту телеканала «Звезда» рассказал о преимуществах колесного танка, который планируется создать на базе российской унифицированной платформы «Бумеранг».

«Плюсы такой машины, в частности, колесного танка, состоят в том, что, во-первых, это будет довольно мобильный танк, способный на большой скорости двигаться по дорогам общего пользования, не причиняя им вреда. … Если же говорить об условиях тех локальных конфликтов и различных контртеррористических операций, то такая машина имеет право на существование: она мобильна, готова к быстрой переброске с одного направления на другое и выполнить ту задачу, которая от нее требуется, а именно – мощную огневую поддержку подразделений, выполняющих поставленные задачи», - сказал Суворов.

Ранее сообщалось, что на базе российской унифицированной платформы «Бумеранг» планируется создать колесный танк, который может появиться уже в ближайшее время.

Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

Предполагается, что внутри машина будет разделена на четыре отсека. В первом отсеке находится механик-водитель, во втором - коридор, в третьем - командир и наводчик-оператор, а четвертом - десант.

Из вооружений у «Бумеранга» в варианте БМП имеются противотанковый комплекс с управляемыми ракетами, 30-мм пушка 2А42, а также 7,62-мм пулемет.