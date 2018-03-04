Стратегический комплекс «Авангард» запущен в серийное производство – источник

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство в России. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках. А "Авангард" - запущен в серийное производство», - говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что ракеты, которые США собираются развернуть в рамках глобальной ПРО, после представления РФ нового вооружения «не представляют никакого военного значения».

«Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета», - отметил источник.

Источник подчеркнул, что РФ не раз призывала западных партнеров к переговорам относительно укрепления мировой безопасности и глобальной стабильности.

«У России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами. У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард». У России есть «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин», - сообщил он.

Вместе с тем источник отметил, что высокоточное оружие нового поколения в настоящее время уже находится на боевом дежурстве.

Ранее президент России Владимир Путин на V медиафоруме в Калининграде рассказал о том, как создавался новейший стратегический комплекс «Авангард», который был представлен президентом в ходе его послания к Федеральному собранию.