Путин рассказал о том, как был создан ракетный комплекс «Авангард»

На V медиафоруме в Калининграде Владимир Путин рассказал о том, как создавался новейший стратегический комплекс «Авангард», который был представлен президентом в ходе его послания к Федеральному собранию.

По словам главы государства, когда закончилась работа по комплексу «Авангард», он попросил принести ему список людей, которых нужно отметить и наградить.

«Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были перечислены не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Если не было бы одного из них, кооперация бы не состоялась», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что создание этого комплекса - результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий по всей стране.

«Это десятки предприятий и тысячи людей. Это значит, что у нас есть работающий, генерирующий конечный продукт комплекс, который включает в себя и науку, и образование, и кадры, и производственные мощности. Это вселяет в нас надежду на то, что все это может быть использовано и применено в гражданских отраслях производства», - заключил президент.

Президент также рассказал, что комплекс «Авангард» включает крылатый блок, который стартуя с помощью баллистической ракеты идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью около 20 махов.