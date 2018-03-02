РВСН получат несколько ракет «Сармат» в ближайшее время - Бондарев

По словам Бондарева, оснащение войск этими комплексами запланировано на 2018-2027 годы.

При этом сенатор подчеркнул, что принятие комплекса на вооружение будет рентабельным, потому что базировать эту ракету можно на существующих шахтных пусковых установках при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов.

Кадры испытаний ракеты были представлены во время обращения президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам президента, в данный момент ракета проходит активную фазу испытаний.