Главком ВМФ раскрыл подробности новейшей океанской многоцелевой системы

В настоящее время предприятиями ОПК России проводятся работы по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подводные лодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

«Успешно проведены испытания основного элемента такого подводного аппарата - ядерной энергетической установки», - заявил он.

По его словам, наличие такой установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине - более тысячи метров - и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника.

«Беспилотные подводные аппараты будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения», - пояснил Королев.

Кроме того, специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью.

«Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», - подчеркнул главком.

Он отметил, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих.

Ввод в боевой состав Военно-Морского Флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами.

«Нет никаких сомнений, что наши конструкторы, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с этой задачей», - сказал адмирал.

И добавил, что наличие нового оружия позволит ВМФ РФ решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях приближенных к территории противника.