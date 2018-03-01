Главком ВКС РФ рассказал об уникальном ракетном комплексе на базе МиГ-31

Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км, без захода в зону противовоздушной обороны противника, сообщил генерал-полковник Сергей Суровикин.

По словам главкома, маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости.

«Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны», - сказал Суровикин.

Он также отметил, что использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

«Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России», - подчеркнул главком ВКС.

По словам Суровикина, все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей.

С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное авиационным ракетным комплексом «Кинжал», приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения.

Наличие комплекса «Кинжал» существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий.