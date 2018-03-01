Будущее уже сегодня: новейший истребитель ВКС РФ за 60 секунд

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об испытаниях российского истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Сайт телеканала звезда рассказывает о новейшем истребителе российских ВКС.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Сирию для испытаний были переброшены два самолета.

«Они действительно были там. Были недолго, 2 дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых», - сообщил Шойгу.

По словам министра, в Сирию было переброшено два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

Министр подчеркнул, что самолеты пробыли в Сирии два дня и вернулись домой еще неделю назад.

Су-57 - истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50. 11 августа 2017 года главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения в интервью телеканалу «Звезда».

Серийные поставки Су-57 в строевые части намечено начать в 2019 году.