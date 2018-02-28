Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний
В новом выпуске программы «Военная приемка» журналистам телеканала «Звезда» редакционный джип «Звезды» попытался обогнать на бездорожье новейшую БМП «Бумеранг».
Редакционный джип «Военной приемки» не смог догнать БМП, несмотря на колоссальную разницу в весе: масса боевой машины пехоты составляет порядка 30 тонн.
Максимальная скорость БМП «Бумеранг» - около 100 км/ч по шоссе и 70 км/ч по бездорожью.
Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» — перспективная колесная платформа средней весовой категории.
Впервые была показана на Параде Победы в 2015 году. Изнутри боевую машину пехоты впервые показали программе «Военная приемка».
Смотрите выпуск, посвященный новой российской БМП в это воскресенье, в 09:55.