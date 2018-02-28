Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний

Редакционный джип «Военной приемки» не смог догнать БМП, несмотря на колоссальную разницу в весе: масса боевой машины пехоты составляет порядка 30 тонн.

Максимальная скорость БМП «Бумеранг» - около 100 км/ч по шоссе и 70 км/ч по бездорожью.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» — перспективная колесная платформа средней весовой категории.

Впервые была показана на Параде Победы в 2015 году. Изнутри боевую машину пехоты впервые показали программе «Военная приемка».

Смотрите выпуск, посвященный новой российской БМП в это воскресенье, в 09:55.