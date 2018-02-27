Легендарный «Антей»: крупнейший турбовинтовой самолет Ан-22 за 60 секунд

Ан-22 «Антей» - самый большой в мире турбовинтовой самолет. Максимальная взлетная масса: 225 000 кг. Грузоподъемность - 60 тонн.

Способен совершать посадку и взлетать с грунтовых полос. Первая публичная демонстрация самолёта состоялась 15 июня 1965 года на авиасалоне в Ле Бурже, где «Антей» произвел настоящий фурор.

Эксплуатация самолета началась в январе 1969 года. Серийно произведено 69 экземпляров, включая два для прочностных испытаний.

На базе Ан-22 создан Сверхдальний маловысотный самолёт противолодочной обороны с ядерной силовой установкой Ан-22ПЛО и Ан-22Р с баллистическими ракетами.

Два Ан-22 стоят на вооружении ВКС РФ по состоянию на 2017 год.