Двигатели для новейших российских ракетоносителей начнут «выращивать»

При производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства новейших ракет-носителей «Ангара», «Союз-5» и «Союз-2» начнут использовать технологии 3D-печати, сообщили в пресс-службе НПО Энергомаш (входит в Роскосмос).

Это позволит снизить трудоемкость производства некоторых двигателей на 20 процентов, подчеркнули в компании.

«Например, смесительная головка двигателя 14Д23, произведенная по традиционной технологии, состоит из 220 деталей, имеет 124 паяных соединения и 62 сварных шва, а изготовленная по аддитивной технологии состоит всего лишь из одной цельной детали, и срок ее "выращивания" - 77 часов», - рассказали конструкторы.

Решение перейти к аддитивным технологиям в производстве было принято после успешных огневых испытаний на воронежском КБХА камеры двигателя 14Д23, смесительная головка и сопло которого были созданы с помощью 3D-печати.

В дальнейшем специалисты НПО «Энергомаш» планируют отработать новую методику еще на нескольких агрегатах ракетных двигателей РД-191 и РД-171МВ.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также внедрение технологии в производственную цепочку проводятся химкинским предприятием за счет собственных средств.