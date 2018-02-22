Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружения
Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружения. Опыт боевого применения техники повысил их привлекательность на международном рынке.
Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press
Россия испытала в ходе операции в Сирии более 200 образцов вооружения, продемонстрировав всему миру эффективность своего военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе выступления на пленарном заседании в четверг.
«Мы, оказывая помощь братскому сирийскому народу, испытали более 200 новых образцов вооружений. Они у нас просто так появились? Они появились на предприятиях ВПК. Они показали всему миру эффективность русского оружия», – сказал Шаманов.
Шаманов подчеркнул, что речь идет о тех странах, которые не являются союзниками России.