Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружения

Россия испытала в ходе операции в Сирии более 200 образцов вооружения, продемонстрировав всему миру эффективность своего военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе выступления на пленарном заседании в четверг.

«Мы, оказывая помощь братскому сирийскому народу, испытали более 200 новых образцов вооружений. Они у нас просто так появились? Они появились на предприятиях ВПК. Они показали всему миру эффективность русского оружия», – сказал Шаманов.

Шаманов подчеркнул, что речь идет о тех странах, которые не являются союзниками России.