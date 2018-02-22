Первые электромотоциклы поступят на вооружение Минобороны РФ весной

Министерство оброны РФ получит первые электромотоциклы весной 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Заказ есть, весной будут поставки», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Батареи размещены под сиденьем, также есть возможность установки дополнительных аккумуляторов в одном из боковых ящиков, в другом размещается зарядное устройство. Максимальная скорость – 140 километров в час.

Эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме «Армия-2017», который проводится под эгидой военного ведомства в подмосковной Кубинке.