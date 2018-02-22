Первые электромотоциклы поступят на вооружение Минобороны РФ весной
Максимальная мощность электромотоциклов – 15 киловатт, запас хода – 100 километров.
Министерство оброны РФ получит первые электромотоциклы весной 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Заказ есть, весной будут поставки», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Батареи размещены под сиденьем, также есть возможность установки дополнительных аккумуляторов в одном из боковых ящиков, в другом размещается зарядное устройство. Максимальная скорость – 140 километров в час.
Эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме «Армия-2017», который проводится под эгидой военного ведомства в подмосковной Кубинке.