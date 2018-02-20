Стало известно о начале модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» может быть подписан в ближайшее время, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

«Думаю, что контракт будет подписан очень скоро», – сказал он.

По его словам, подписание последует после завершения формирования технического задания на модернизацию крейсера.

Ранее Рахманов заявлял, что работы по «Адмиралу Кузнецову» начнутся в 2018 году.

Тяжелый авианесущий крейсер – корабль Северного флота России, самый большой в составе ВМФ РФ.

Основное вооружение «Адмирала Кузнецова» – палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, вертолеты Ка-27 и Ка-29. Во время сирийского похода на корабле впервые разместили Ка-52К «Катран».

В ноябре 2016 года с борта крейсера самолеты Су-33 совершили боевые вылеты и нанесли удары по позициям террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Это стало первым в истории боевым применением авианосца.

Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может наносить удары по кораблям противника крылатыми ракетами «Гранит», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Кортик» и зенитным ракетным комплексом «Кинжал».