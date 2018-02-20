В Минпромторге рассказали о новом сверхзвуковом гражданском самолете
Новый российский сверхзвуковой гражданский авиалайнер будет создан с нуля, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
«Это должна быть совершенно новая машина с техническими и технологическими решениями, не на базе ТУ-160М», – заявил министр в интервью RNS.
По его словам, у ОАК уже есть наработки по такому самолету, и «по мере продвижения ниировской части будут в последующем приниматься и решения о финансировании опытно-конструкторских работ».
«Что касается финального облика, то тут очень много вариантов. Наиболее реалистичной выглядит версия делового самолета – от восьми до 50 пассажиров», – добавил Мантуров.
Восьмиместная модель сверхзвукового самолета будет ориентирована на бизнес-структуры.
«Что касается версии на 50 пассажиров, то нужно будет исходить из стоимости билета, если это не индивидуальный бизнес-самолет», – сказал чиновник.
Напомним, в конце января президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160М, понаблюдав за его полетом во время визита на Казанский авиационный завод.