В Минпромторге рассказали о новом сверхзвуковом гражданском самолете

Новый российский сверхзвуковой гражданский авиалайнер будет создан с нуля, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«Это должна быть совершенно новая машина с техническими и технологическими решениями, не на базе ТУ-160М», – заявил министр в интервью RNS.

По его словам, у ОАК уже есть наработки по такому самолету, и «по мере продвижения ниировской части будут в последующем приниматься и решения о финансировании опытно-конструкторских работ».

«Что касается финального облика, то тут очень много вариантов. Наиболее реалистичной выглядит версия делового самолета – от восьми до 50 пассажиров», – добавил Мантуров.

Восьмиместная модель сверхзвукового самолета будет ориентирована на бизнес-структуры.

«Что касается версии на 50 пассажиров, то нужно будет исходить из стоимости билета, если это не индивидуальный бизнес-самолет», – сказал чиновник.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160М, понаблюдав за его полетом во время визита на Казанский авиационный завод.