Конструктор Драгунов рассказал о секрете успеха легендарной СВД

Создать одну из лучших снайперских винтовок Евгению Драгунову помогли грамотное техническое задание, навык создания спортивного оружия и опыт работы мастером-оружейником во время Великой Отечественной войны.

«Главный секрет успеха СВД – это грамотная формулировка тактико-технических требований: военные четко знали, какой им нужен инструмент для выполнения боевых задач. Ну а второе – конструктор смог правильно реализовать все эти технические требования в конструкции», – рассказал Михаил Драгунов.

По словам конструктора, его отцу также помогли навыки по созданию спортивного оружия и то, что он сам был спортивным стрелком, создал до этого не одну стрелковую систему с высокой кучностью стрельбы. Кроме того, огромное влияние на конструктора оказал опыт работы мастером-оружейником во время Войны.

«Он понимал, как будет вести себя оружие в руках бойца. Ему пришлось немало поработать с винтовкой Симонова (АВС), много ее ремонтировал, знал, что ломается. Это знание опыта эксплуатации оружия, причем эксплуатации не каким-то экспертом, а простым бойцом, очень помогло ему при создании СВД», – рассказал конструктор.

Евгений Драгунов родился 20 февраля 1920 года в семье потомственных оружейников. В 1939 году был призван в ряды Красной армии и направлен в школу младшего командирского состава, а позже – в школу оружейного мастерства. До демобилизации в 1945 году работал старшим оружейным мастером. Разработкой СВД занимался с 1958 года. Серийное производство оружия ведется с 1963 года по настоящее время. Оно стоит на вооружении десятков стран мира.