Ядерная триада России оснащена новым вооружением на 79% – Шаманов
Ядерная триада РФ оснащена вооружением на 79%, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По словам Шаманова, уровень оснащения ядерной триады современным вооружением доведен до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.
«Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс"», – сказал Шаманов.
Как отметил Шаманов, ведется оснащение Стратегических ядерных сил на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.
Он также подчеркнул, что в РВСН ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с «тяжелой» межконтинентальной баллистической ракетой.