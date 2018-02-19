Ядерная триада России оснащена новым вооружением на 79% – Шаманов

По словам Шаманова, уровень оснащения ядерной триады современным вооружением доведен до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.

«Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс"», – сказал Шаманов.

Как отметил Шаманов, ведется оснащение Стратегических ядерных сил на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.

Он также подчеркнул, что в РВСН ведется разработка перспективных комплексов, в том числе с «тяжелой» межконтинентальной баллистической ракетой.