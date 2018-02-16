Новейший истребитель МиГ-35 завершил заводские испытания

Заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35 завершены в конце прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илью Тарасенко.

«Акт об их завершении подписан в декабре 2017 года», - уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что во время испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование истребителя, прицельно-навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы.

«Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей», - подчеркнул Тарасенко.

Напомним, ранее глава ОАК Юрий Слюсарь назвал сроки поставок МиГ-35 для нужд Минобороны РФ.

Сайт телеканала «Звезда» показывал эксклюзивные кадры испытаний многофункционального истребителя.