Доля частных инвесторов в концерне «Калашников» выросла до 75%
Корпорация «Ростех» продала 26% акций оружейного концерна за 1,5 миллиарда рублей.
Фото: kalashnikov.media
Действующий глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко и его компания «Транскомплектхолдинг» приобрели пакет акций концерна «Калашников» объемом 26% минус 1 акция за 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«Сделка по продаже пакета акций закрыта", - подчеркнули в корпорации.
Таким образом доля частных инвесторов в «Калашникове» выросла до 75% минус 1 акция, при этом блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - остался у «Ростеха».
Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель различных видов оружия. Его продукция поставляется в 27 стран.
В концерн входят три оружейных бренда: «Калашников» - боевое и гражданское оружие, «Baikal» - охотничье и гражданское оружие, «IZHMASH» - спортивное оружие.