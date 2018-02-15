Доля частных инвесторов в концерне «Калашников» выросла до 75%

Действующий глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко и его компания «Транскомплектхолдинг» приобрели пакет акций концерна «Калашников» объемом 26% минус 1 акция за 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Сделка по продаже пакета акций закрыта", - подчеркнули в корпорации.

Таким образом доля частных инвесторов в «Калашникове» выросла до 75% минус 1 акция, при этом блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - остался у «Ростеха».

Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель различных видов оружия. Его продукция поставляется в 27 стран.

В концерн входят три оружейных бренда: «Калашников» - боевое и гражданское оружие, «Baikal» - охотничье и гражданское оружие, «IZHMASH» - спортивное оружие.