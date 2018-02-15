Попасть «мухе в глаз» на высоте в 25 км: эксперт рассказал о предшественниках новейшей противоракеты РФ

Новейшая ракета российской системы противоракетной обороны 53Т6М может быть «наследницей» противоракет, созданных МКБ «Факел». К такому выводу в своей статье для еженедельника «Звезда» приходит военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Официальная информация о ее (ракеты – прим. ред.) боевых возможностях отсутствует. Но можно догадаться, что она является научно-технической наследницей противоракет, созданных выдающимися советскими конструкторами Львом Люльевым из Екатеринбургского МКБ "Новатор" и Петром Грушиным из подмосковных Химок - МКБ "Факел"», - пишет эксперт.

Вместе с тем, по словам Литовкина, первая противоракета «Факела» В-1000 перехватила и уничтожила боевой блок баллистической ракеты Р-12 на высоте 25 км и на расстоянии в 60 км еще 4 марта 1961 года, и, как после заявил с трибуны ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, «мухе в глаз». Читать далее…