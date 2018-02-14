Стали известны подробности об экипировке российского «солдата будущего»

Экипировка будет включать бронированный шлем с забралом, штурмовую винтовку с гранатометом и прицелом, сапоги с системой маскировки и коммуникатор.

«Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий», - написал Рогозин в своем Twitter.

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 февраля 2018 г.

На одной из иллюстраций, приложенных к сообщению, изложена также информация о том, что российский вариант экипировки «Солдата будущего» будет иметь общий вес 26 кг, будет включать автомат АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом 1ПН-100, коммуникатор GPS/ГЛОНАСС, а также переносную базу для подключения радиоэлектронного оборудования и ранец для воды, запасных магазинов и гранат.