Стало известно, когда вертолет Ка-62 запустят в серийное производство

По словам главы холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, сертификация машины будет проведена в 2019 году, а серийный выпуск вертолетов стартует в 2020 году.

«Наши планы - получить базовый сертификат в конце 2019 года, а дальше проводить сертификацию в офшорную версию. Выпуск многосерийный мы начнем с 2020 года», - заявил Богинский.

Богинский отмтел, что в настоящее время продолжаются испытания первых двух образцов Ка-62. Третий и четвертый образец находятся в цехе окончательной сборки.

Ка-62 — российский перспективный многоцелевой вертолет. Грузоподъемность - до 2000 кг или 2500 кг на внешней подвеске. Максимальная скорость - 308 км/ч. Практическая дальность - 770 км.