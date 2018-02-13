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Как создаются новейшие боевые беспилотники: кадры с предприятия

Александр Пешков
18:19 13.02.2018
Современные боевые действия немыслимы без применения беспилотных летательных аппаратов, и операция российских ВКС в Сирии наглядно показала это. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о том, как создаются новейшие российские боевые дроны.

Один из центров производства таких аппаратов находится в Ижевске. Здесь серийно выпускаются беспилотники для российской армии – «Тахион» и «Гранат-4».

Важно подчеркнуть, что беспилотники выпускаются полностью из российских комплектующих.

«Российские объективы мы сейчас применяем. Мы не покупали готового блока. Готового каналообразующего устройства. Например, на Западе. Готового автопилота. Готового модуля полезных нагрузок. Все, что мы делаем и разрабатываем, мы разрабатываем от чипа. То есть от микросхемы», – заявил  генеральный директор «Ижмаш» – беспилотные системы» Андрей Зорин.

БПЛА способны вести разведку на высоте до четырех километров, в любом климате. Разработчики подчеркивают, что аппараты могут использоваться не только для разведки, но и для постановки электронных помех.

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