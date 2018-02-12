Иран может приобрести российские лайнеры SSJ-100

Представители иранских авиакомпаний ознакомятся с техническими особенностями российского лайнера Sukhoi SuperJet-100 для потенциального приобретения, сообщает местное агентство Mehr.

Самолет с группой российских технических специалистов уже прибыл в Тегеран. Интерес к нему у региональных перевозчиков появился тогда, когда «Сухой» преодолел ограничения США на продажи в Иран: количество американских компонентов SSJ-100 стало меньше 10 процентов, заявил агентству Tasnim секретарь Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

«Сухой» внес последние изменения в Superjet-100 и преодолел ограничения на продажи в Иран», - пояснил Самани.

По его словам, SuperJet-100 - подходящий вариант для Ирана, учитывая, что многие из аэропортов страны остаются неиспользованными из-за отсутствия региональных самолетов вместимостью до 100 пассажиров.

Цена российского самолета для иранских покупателей колеблется в районе 20-25 миллионов долларов.