Батальон тяжелых БМП Т-15 поступит на испытания в войска

Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска батальона тяжелых БМП Т-15, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения в ходе посещения «Уралвагонзавода».

«Мы имеем контракт на поставку в войска для опытно-боевой эксплуатации двух батальонов танков "Армата" и одного батальона тяжелой БМП», – сообщил Борисов.

Борисов отметил, что в ходе испытаний машины проверят в реальных условиях, выявят недостатки. Продолжаться проверка изделий будет до конца 2019 года.

«В 2019 году у нас финиш по всем образцам, и, по всей видимости, после этого мы будем принимать решение о серийных крупных закупках», – сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что параллельно завершаются работы над новым боекомплектом танка Т-14 «Армата».

Т-15 – перспективная российская боевая бронированная гусеничная машина на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Впервые была продемонстрирована на Параде Победы в Москве в 2015 году.