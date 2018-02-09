Стало известно, когда большой десантный корабль «Иван Грен» сдадут ВМФ

Передача флоту большого десантного корабля «Иван Грен» должна состояться к концу весны, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Ждем, что называется, с минуты на минуту. Задача – закончить все мероприятия. Я не буду конкретные сроки называть, но, думаю, к концу весны мы должны все закончить», – цитирует ТАСС Рахманова.

Большие десантные корабли проекта 11711 – российские большие десантные корабли (БДК), предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и обору­дования, дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир».

Вмещает в себя 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Кроме того, предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.