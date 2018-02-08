Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии

Новый ручной пулемет РПК-16 скоро встанет в серийное производство: концерн «Калашников» и Министерство обороны подписали контракт на поставку оружия в войска. Чем РПК-16, разработанный концерном в инициативном порядке, отличается от предшественника и в чем заключается уникальность нового «ручника», рассказывает сайт ТРК «Звезда».

Пулеметный вопрос

Практически все основные образцы советского оружия можно назвать прорывными: АК стал точкой отсчета на десятилетия; СВД – первая в мире винтовка, изначально созданная для нужд снайперов, и так далее. РПК также был разработан под новаторскую концепцию, которая казалась многообещающей, но в действительности не оправдала себя. Это концепция максимальной унификации: фактически РПК ничем не отличается от АКМ, за исключением более массивного и длинного ствола, усиленной ствольной коробки, наличия сошек и прицельной планки с возможностью ввода боковых поправок.

Что же тут плохого? А то, что РПК – это, в общем-то, не пулемет. Он сменил на вооружении РПД образца 1943 года (ленточное питание, стрельба с открытого затвора в расчете на долгий непрерывный огонь), который основал класс легких пулеметов для обеспечения действий пехоты на уровне «отделение – взвод».

Например, бельгийский FN Minimi, бестселлер современного оружейного рынка, – прямой потомок РПД. Для поддержки пехоты интенсивным огнем, подавления и сковывания противника РПК подходит куда меньше: скорострельность невелика (600 выстрелов в минуту против 750 у РПД), патронов в магазине всего 40–45 штук. Некоторое время выпускался 75-зарядный «барабан», но его надежность не удовлетворила военных, и он был выведен из эксплуатации.

Видимо, советское армейское руководство посчитало, что недостаток огневого могущества РПК будет компенсирован большим количеством пулеметов в войсках. Тогда выбор системы Калашникова, хорошо освоенной в производстве и знакомой любому солдату, действительно кажется оправданным. Однако в качестве оружия постсоветских локальных конфликтов – относительно малочисленных и высокоинтенсивных – РПК зарекомендовал себя посредственно. Он был рассчитан на большую армию и большую войну. Так получилось, что в XXI веке функцию РПК пришлось взять на себя тяжелым единым пулеметам – ПК, ПКМ, «Печенегу».

Ижевская «матрешка»

Разработчики РПК-16 учли негативный опыт: у нового образца появился сменный ствол – характерная черта «настоящего» пулемета.

Заявлено, что стрелку достаточно снять цевье, чтобы получить доступ к механизму – таким образом, замену можно осуществить в полевых условиях. Еще одно «пулеметное» новшество – это барабанный магазин на 96 патронов: он должен компенсировать отставание РПК-16 от ленточных собратьев.

Это лишь треть всех нововведений, ведь концерн разработал не пулемет как таковой, а многофункциональную модульную систему, сочетающую черты легкого пулемета, тактической винтовки и штурмового автомата. Отметим, что в конструкции присутствуют как нововведения, заимствованные у АК-12, так и собственные оригинальные решения.

Тактическая гибкость

Крышка ствольной коробки и цевье обзавелись направляющими Picatinny для размещения оптических прицелов, предобъективных насадок и прочей фурнитуры. При этом стойка мушки «переехала» на газоотвод, перестав нагружать конец ствола. Можно предположить, что конструкторы постарались придать ему свойства свободно вывешенного (по аналогии с АК-12), что должно было повысить кучность боя. Устанавливаем оптику – и вот перед нами оружие меткого стрелка, по-видимому, обладающее хорошими характеристиками. Не конкурент СВД, конечно, но превосходящий тот же АК-12 за счет тяжелого и длинного ствола.

Требуется зачистить здание? В комплект входит 370-миллиметровый ствол (против 415 миллиметров у АК), превращающий пулемет в компактный автомат, обладающий повышенной огневой мощью. Присоединим 96-зарядный барабан – и оружие будет способно обрушить на противника стальной град. Это более чем серьезный аргумент для работы в плотной городской застройке. При этом пулемет с коротким стволом весит всего на полкилограмма больше стандартного АК-74М.

Тактическая гибкость РПК-16 действительно уникальна для отечественного оружия. Поэтому он может оказаться востребован бойцами спецподразделений – как оружие, пригодное на все случаи жизни.