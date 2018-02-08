Названы сроки закупки Минобороны истребителей пятого поколения Су-57

Первую партию истребителей пятого поколения Су-57 Министерство обороны России закажет в 2018 году. О планах ведомства рассказал заместитель министра Юрий Борисов в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Именно там развернуто производство новейшего самолета.

По его словам, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году.

«Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью, это 12 самолетов, два самолета у нас установочной партии с поставкой уже в 2019 году», – заявил Борисов.

Замминистра добавил, что госиспытания Су-57 первого этапа уже завершились, при этом, отметил Борисов, весь комплекс испытаний обычно длится два-три года, после чего можно приступать к опытно-боевой эксплуатации.

«Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились», – сказал замминистра.

Су-57, или ПАК ФА, – первый отечественный самолет пятого поколения. Машина, созданная по технологии «стелс», способна выходить на сверхзвук без включения форсажа. Уникальное бортовое оборудование, включая радар с фазированной решеткой, выводит боевые возможности истребителя на принципиально новый уровень.

Ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 поднялся в воздух с новыми высокоточными средствами авиационного поражения на борту.