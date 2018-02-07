Российские инженеры рассказали подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета

Перспективное гиперзвуковое воздушное судно будет иметь длину около 90 метров, общий вес около 400 тонн и летать на водороде, на крейсерском режиме при числах Маха 7–8, сообщила Нина Воеводенко, начальник сектора отделения летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» и один из руководителей международного проекта HEXAFLY-INT с российской стороны.

«Сейчас подобных аппаратов в принципе нет. Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, - не существует», - заявила она.

По словам Воеводенко, будущий самолет будет иметь особую компоновку, позволяющую снизить сопротивляемость воздуха, и интегрированный в общую форму воздухозаборник. Эти характеристики должны дать увеличение подъемной силы и аэродинамического качества на гиперзвуковых режимах.

Для участников проекта HEXAFLY-INT остаются открытыми два вопроса: новый двигатель и теплозащита.

«На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2000 градусов. Таким образом, необходимо разработать специальные, термоустойчивые материалы для обшивки гиперзвукового лайнера, что послужит стимулом к приобретению новых знаний и технологий», - сказала Воеводенко.

В 2019 году инженеры собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. На российскую сторону возложена задача изготовления модели для этого полета.

В проекте HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles - INTernational - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат) задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Его координатором выступает голландская ESA - ESTEC.