Названы сроки сдачи вооруженного «грозными» «Калибрами» новейшего корвета «Громкий»

Тихоокеанский флот может получить корвет проекта 20380 «Громкий», вооруженный ракетами «Калибр», уже к концу этого года. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения «Амурского судостроительного завода».

В настоящее время корабль готов на 84%, уточнил Борисов.

«Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля - 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль», - заявил замминистра.

Также он напомнил, что в прошлом году завод сдал корвет «Совершенный» из этой же серии.

«У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие», - отметил Борисов.

Ранее в Минобороны рассказали, что на Тихоокеанском флоте уже сформирован экипаж новейшего корвета «Громкий». В его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту.

Помимо «Громкого» в состав флота в ближайшее время войдут корветы «Совершенный» и «Герой России Цыденжапов».

Также, по словам Борисова, Тихоокеанский флот получит четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800, соответствующие контракты будут подписаны в текущем году.