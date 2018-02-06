Разработчик назвал сроки поступления в российскую армию гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие поступит в войска в 2020-е годы, заявил журналистам гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Это где-то 2020-е годы, если все будет развиваться так, как развивается. Все зависит от множества обстоятельств. Называть точную дату было бы опрометчиво», – подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев анонсировал скорое принятие Россией на вооружение первых единиц гиперзвукового оружия.

«Скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено не только ядерной частью нашего арсенала», – сказал сенатор.

В то же время в Пентагоне уже признали, что потеряли преимущество в разработке подобных технологий и закрепили лидерство в этой сфере за Россией и Китаем.