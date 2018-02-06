Создание скоростного вертолета заложено в новую программу вооружений

В рамках новой госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы будут вестись работы по созданию сверхскоростного вертолета, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

«Военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 километров в час. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи», – сказал Борисов в ходе совещания в авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.

По словам Борисова, промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет в течение пяти-семи лет.

В данный момент в России проходит испытания летающая лаборатория скоростного вертолета, созданная на базе Ми-24.