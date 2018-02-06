Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Создание скоростного вертолета заложено в новую программу вооружений

Кирилл Яблочкин
14:42 06.02.2018
Машина будет иметь крейсерскую скорость от 350 до 400 километров в час.
Фото: Миноброы РФ

В рамках новой госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы будут вестись работы по созданию сверхскоростного вертолета, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

 «Военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 километров в час. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи», – сказал Борисов в ходе совещания в авиационной компании  «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.

По словам Борисова, промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет в течение пяти-семи лет.

В данный момент в России проходит испытания летающая лаборатория скоростного вертолета, созданная на базе Ми-24

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Настоящий герой: читатели западных СМИ восхищаются мужеством сбитого в Сирии пилота Су-25
Дата06.02.2018, 07:50
Настоящий герой: читатели западных СМИ восхищаются мужеством сбитого в Сирии пилота Су-25
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову присвоено звание Героя России
Дата06.02.2018, 16:40
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову присвоено звание Героя России
Шесть российских сборных не пойдут на церемонию открытия Игр в Пхенчхане
Дата05.02.2018, 15:29
Шесть российских сборных не пойдут на церемонию открытия Игр в Пхенчхане
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
ТОФ может получить к 2021 году четыре подлодки «Антей» с ракетами «Калибр»
Дата06.02.2018, 12:43
ТОФ может получить к 2021 году четыре подлодки «Антей» с ракетами «Калибр»
Смертью смерть поправ: как погибали, но не сдавались на милость врагу наши солдаты и офицеры
Дата05.02.2018, 18:08
Смертью смерть поправ: как погибали, но не сдавались на милость врагу наши солдаты и офицеры
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
17:36 ОПК
Разработчик назвал сроки поступления в российскую армию гиперзвукового оружия
17:24 В стране и мире
Видео
Суд в Москве арестовал экс-премьера Дагестана на два месяца
16:58 ОПК
Видео
Серийное производство МС-21 начнется в 2019 году
16:03 Армия
Видео
Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже с воинскими почестями
12:45 Спорт
Видео
Сборную России по хоккею встретили в Сеуле песней «Катюша»: видео
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара Видео
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара
Огромный питон проглотил оленя на глазах у туристов: видео Видео
Огромный питон проглотил оленя на глазах у туристов: видео
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика Видео
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика
Опубликовано видео задержания главы правительства Дагестана и двух его заместителей Видео
Опубликовано видео задержания главы правительства Дагестана и двух его заместителей
Опубликованы впечатляющие кадры сооружения железнодорожных пролетов Крымского моста Видео
Опубликованы впечатляющие кадры сооружения железнодорожных пролетов Крымского моста
Опубликовано видео ударов высокоточным оружием по району, откуда сбили Су-25 ВКС РФ Видео
Опубликовано видео ударов высокоточным оружием по району, откуда сбили Су-25 ВКС РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.