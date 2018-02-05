Отпугивать птиц от военных аэродромов ЗВО будут с помощью биоакустических установок
Установки транслируют хлопки, выстрелы и крики птиц, попавших в ловушку, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.
Биоакустические установки отпугивают птиц от территории аэродромов, где они могут представлять опасность для самолетов и вертолетов.
Также для отпугивания птиц используются ультразвуковые и лазерные установки, механические птицеотпугиватели, ракетницы, газовые пушки и другие механические и пиротехнические изделия.
Всего для орнитологической безопасности используется до 100 различных светозвуковых образцов.