Отпугивать птиц от военных аэродромов ЗВО будут с помощью биоакустических установок

Биоакустические установки отпугивают птиц от территории аэродромов, где они могут представлять опасность для самолетов и вертолетов.

Также для отпугивания птиц используются ультразвуковые и лазерные установки, механические птицеотпугиватели, ракетницы, газовые пушки и другие механические и пиротехнические изделия.

Всего для орнитологической безопасности используется до 100 различных светозвуковых образцов.