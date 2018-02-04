Более 100 единиц модернизированных истребителей и вертолетов получат ВКС РФ в 2018 году

В распоряжение российских Воздушно-космических сил в 2018 году поступит более 100 единиц модернизированных истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34, а также вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации и другие типы авиатехники, сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, запланированы поставки для российской армии более десяти дивизионных комплектов ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

«К несению боевого дежурства приступили (в прошлом году - прим. ред.) три новых радиолокационных станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении», - сказано в сообщении Минобороны.

Также в 2017 году военные получили около 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 единиц вооружения ПВО и ПРО. А в декабре прошлого года на опытное боевое дежурство заступила Единая космическая система.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев анонсировал поступление в ВС РФ новейшего гиперзвукового оружия. Он отметил, что таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено не только ядерной частью нашего арсенала.